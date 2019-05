Moura: Telkens als ik mijn goals terugkijk, moet ik huilen

Moura maakte in de zesde minuut van de extra tijd de 2-3, waardoor niet Ajax, maar de Spurs zich plaatsten voor de finale van de Champions League.



,,Ik heb de wedstrijd inmiddels teruggekeken. Telkens als ik de beelden bekijk, moet ik huilen omdat het zo emotioneel is. Het is een fantastisch moment voor ons. Iedere speler zou zoiets wel eens willen meemaken”, aldus Moura, die als held werd ontvangen in Londen.



,,Dat is wat voetbal met iedereen doet. Daarom is voetbal zo geweldig. Ik hou van voetbal. Het is zo emotioneel en dit soort momenten moeten we voor het leven bewaren.”



