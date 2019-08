Mourinho: Bayern verloor CL-finale in 2010 door ego Van Gaal

Onvrede Lozano PSV en La­tijns-Amerika, even geen gouden combi

10 augustus Latijns-Amerikanen en PSV, het is van oudsher een heel gelukkig huwelijk. In die zin is de onvrede bij Hirving Lozano, gefrustreerd wisselspeler tijdens FC Twente-uit, opvallend. Voetballers uit dat deel van de wereld zijn bovengemiddeld vaak op hun plaats in Zuid/Oost Brabant.