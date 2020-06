Mourinho: ‘Bergwijn was niet mijn eerste keus, maar het blijkt een fantastische beslissing geweest’

Bergwijn was bij zijn debuut gelijk al trefzeker en wist ook afgelopen speelronde het net te vinden in de kraker tegen Manchester United. ,,In het begin, en ik ben hier zeer eerlijk over, was hij niet mijn eerste keuze toen we een speler wilde halen in de winter”, vertelt Mourinho. ,,Maar uiteindelijk is het een fantastische beslissing gebleken. Hij is een speler met een grote toekomst, hij kan op de linker- en rechterflank uit de voeten.”



De Portugees zegt heel erg blij te zijn met Bergwijn. ,,Ook vanwege zijn professionele houding. De manier waarop hij traint, waarop hij leeft. Hij is een jongen die alleen maar beter kan worden.”