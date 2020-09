Mourinho die Dier volgt naar wc past perfect in ‘Grote Mourinho-show’

The Special OneEen kwartier voor tijd rende Spurs-speler Eric Dier gisteravond de tunnel in tijdens de League Cup-wedstrijd tegen Chelsea. José Mourinho snelde er achteraan. Als in een film volgt de coach zijn pupil.

Door Mart ten Have

Scènes die prima passen in het beeld van de topcoach uit de recente Amazon documentaireserie All Or Nothing. Het recept is simpel, camera's krijgen overal toegang om de gang van zaken bij een Engelse topclub te filmen. In de praktijk is het vooral de grote Mourinho-show. Een documentaire die er alles aan doet om te laten zien dat Mourinho álles doet om te winnen. Tot niemands verbazing blijkt de Portugees een topacteur.

De kern van Mourinho's werkwijze is de persoonlijke band die hij met spelers opbouwt en de kunst om hen te inspireren. Dier staat centraal in een van de vele intieme één-op-ééngesprekken die ‘the Special One’ voert in de serie. Hij vraagt Dier uit te leggen waarom hij geen basisspeler was onder voorganger Mauricio Pochettino (Die pijnlijk vertrok bij Spurs, maar waar in de serie bijna geen aandacht voor was).

Dier groeit op in Portugal als Mourinho Europa verovert met FC Porto. In het Portugees bespreken de trainer en speler de zaken en spreekt Mourinho zijn vertrouwen uit in Dier, die hij op de training roemt om zijn balls of steel. Dier voelt het vertrouwen en vertelt dat Mourinho hem eerder al vast wilde leggen toen hij nog bij Sporting speelde.

In de volgende scène speelt Spurs tegen Olympiakos in de Champions League. Dier staat in de basis, maar door het slechte begin van Spurs en een vroege 0-2 achterstand wordt de verdedigende middenvelder na half uur gewisseld voor Christian Eriksen. Tottenham wint uiteindelijk met 4-2, mede dankzij de wissel van Mourinho, maar Dier spreekt uit hoe pijnlijk zo'n wissel is en dat je als voetballer altijd wil spelen.

In wéér een gesprek vertelt Mourinho aan Spurs-voorzitter Daniel Levy (die Mourinho eerder een van de twee beste trainers op aarde noemt) wat hem te doen staat. In de volgende competitiewedstrijd tegen Bournemouth laat hij de vroeg gewisselde Dier toch starten. ,,Normaal gesproken zou hij niet moeten spelen, maar nadat ik hem een mes in de rug heb gestoken laat ik hem toch starten, voor de familie”, legt Mourinho uit aan Levy. Dier speelt en Spurs wint.

Dele Alli

Vlak voor het gesprek met Levy zit Mourinho in zijn kantoor met Dele Alli. Zoals het Mourinho betaamt blinkt hij uit voor de camera en inspireert hij Dele Alli. Hij spreekt zijn waardering uit en stelt zich empathisch op, maar vertelt ook dat Alli topprestaties te veel afwisselt met mindere momenten en dat dat het verschil is tussen toptalenten en topspelers. ,,Ik ben 56, gisteren was ik nog twintig. De tijd vliegt, op een dag heb je spijt als je niet bereikt wat je kan bereiken. Je moet meer van jezelf eisen”, spreekt Mourinho hem toe.

In de wedstrijd dat Dier opgesteld staat ‘voor het familiegevoel’ maakt Alli twee goals in de 3-2 overwinning tegen Bournemouth. De wedstrijd erop speelt Spurs tegen Mourinho's vorige werkgever Manchester United. Een wedstrijd die ondanks de grote beloftes van Amazon in dertig seconden wordt afgeraffeld. Wel trekt Alli zijn vorm door met goal op Old Trafford.

Ook de volgende wedstrijd toont de Engelse middenvelder zijn vorm door twee assists te geven in de 5-0 overwinning tegen Burnley, die in tegenstelling tot de wedstrijd tegen United uitgebreid wordt uitgemeten.

De goede band die Mourinho met zijn spelers heeft in de docu kwam gisteravond terug op sociale media. Spurs bereikt na strafschoppen de volgende ronde en de trainer grapt over de actie van Dier. Samen met de staf poseert hij met de Man of the Match-award op Mourinho's Instagram.

