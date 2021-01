Mourinho gaat Bale bij Spurs niet inzetten als vervanger van Kane

Kane raakte gisteren in het verloren duel met Liverpool in de eerste helft geblesseerd aan beide enkels en kwam na de rust niet meer terug in het veld. De volgens Mourinho ‘onvervangbare’ aanvaller is waarschijnlijke enkele weken niet inzetbaar.

Bale, die in het verleden af en toe op de spitsenpositie speelde, zou een optie kunnen zijn, maar Mourinho zei dat hij de van Real Madrid gehuurde Welshman niet in die rol gaat gebruiken. ,,Ik geloof niet dat Gareth een spits is en ik denk niet dat hij het leuk vindt om als spits te spelen”, zei de Portugees die eraan toevoegde dat dit wel het moment is dat Bale zich gaat laten zien. ,,Als je een speler als Harry kwijtraakt, moeten de andere spelers zich laten gelden. Hopelijk kan hij ons helpen.”

Volledig scherm Harry Kane. © BSR Agency

,,We hebben er met Gareth over gesproken toen hij bij ons kwam. Hij was duidelijk tegen mij, dat hij zich niet meer ziet als een linkerspits zoals hij dat was en dat hij ook niet meer een nummer 10 is, een positie die hij eerder vervulde”, zei Mourinho. ,,De plek waar hij graag wil spelen is de plek waar we hem ook inzetten, namelijk aan de rechterkant van de aanval.”

