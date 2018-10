Mourinho haalt opnieuw uit naar eigen selectie

,,Sommige spelers geven er meer om dan anderen", vertelt Mourinho. United ging afgelopen zaterdag onderuit tegen West Ham United, waardoor de club aan de slechtste start in 29 jaar bezig. ,,Het is de verantwoordelijkheid van iedereen. De prestatie is het gevolg van vele factoren." ,,Luke Shaw zegt dat de spelers meer moeten geven, en ik vind dat perspectief te bewonderen, maar ben het er niet helemaal mee eens. Iedereen, ook de materiaalman en de voedingsdeskundige, hebben een rol."

Op de vraag of Mourinho met Ed Woodward, vice-directeur bij Manchester United, heeft gesproken over zijn toekomst was de Portugees duidelijk. ,,Dat is een privézaak. Ik vraag ook niet met wie jij allemaal praat."



Mourinho ligt dit seizoen vooral overhoop met sterspeler en tot voor kort reserveaanvoerder Paul Pogba. De Fransman wilde met United aanvallender voetbal spelen, maar van deze kritiek was Mourinho niet gediend en hij nam de middenvelder zijn aanvoerdersband af.



Aan het begin van het seizoen bekritiseerde Mourinho nog zijn eigen jeugdspelers. In de voorbereiding op het nieuwe seizoen kregen de jongelingen speelminuten, maar was de reactie van de trainer duidelijk. ,,Wil je dat ik blij ben met de spelers die Alexis Sanchez naast zich heeft zich staan?” Ook ergerde Mourinho zich aan Anthony Martial, die trainingen liet schieten om bij de geboorte van zijn kind te zijn.