Mourinho houdt vertrouwen in blunderende Lloris: ‘Hij blijft zonder enige twijfel mijn nummer 1'

Mourinho trok een parallel met de Braziliaan Alisson van Liverpool. ,,Hij speelde dinsdag in de Champions League tegen Leipzig goed, maar in de twee duels daarvoor maakte hij beslissende fouten. Maar voor mij behoort Alisson net als Lloris tot de vijf beste keepers van de wereld. Ze kunnen een keer een mindere periode hebben, maar in beginsel kun je bijna altijd op ze rekenen.”



Desondanks zit Lloris donderdag in Oostenrijk vermoedelijk op de bank. In de Europa League stelt Mourinho niet altijd zijn beste elftal op en kiest hij vaak voor Joe Hart in het doel. Misschien dat hij echter van die aanpak afwijkt, omdat via de Europa League kwalificatie voor de Champions League mogelijk is. ,,In Engeland moeten we daarvoor bij de beste vier eindigen”, zegt Mourinho. ,,Dat is niet gemakkelijk. Maar dat is de route via Europa ook niet. In beide gevallen wordt het moeilijk.”