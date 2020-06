Mourinho klaagt steen en been over scheidsrechtersoptreden

,,Ik ben niet blij met de eerste penalty en ik ben ook niet blij met de tweede penalty”, zei Mourinho. ,,Ik ben niet blij met de VAR bij de eerste penalty. De scheidsrechter kan daar een fout maken, maar de VAR is er dan om het op te lossen.” De bal ging op de stip nadat Paul Pogba gretig was gaan liggen na een duel met Eric Dier, die hij eerst met een fraaie schijnbeweging had gefopt. Bruno Fernandes schoot vanaf 11 meter de gelijkmaker binnen.

In de blessuretijd wees scheidsrechter Jon Moss nogmaals naar de stip toen Fernandes neer ging, maar volgens de videoarbiter was er geen sprake van een overtreding. ,,Bij de tweede penalty was ik niet blij met de scheidsrechter”, zei Mourinho. ,,In de aanloop naar dat moment gaf hij geen vrije trap. En het was geen penalty. In dit geval nam de VAR wel de juiste beslissing. De arbitrage had Fernandes wel moeten bestraffen voor zijn theatrale val.”