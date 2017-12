Mourinho krijgt ervan langs bij opstootje in kleedkamer City

City boekte bij de aartsrivaal (1-2) het recordaantal van veertien overwinningen in de Premier League op rij. De zege, het record voor de Citizens en de onaantastbare positie op de ranglijst met elf punten voorsprong op de Red Devils zorgde in de catacomben voor een ongekende ontlading bij de bezoekers en pure frustratie bij ManUnited.



Volgens Engelse media stoorde Mourinho zich flink aan de - volgens hem - overdreven vreugdekreten in de kleedkamer van City, dat hij zich in het hol van de leeuw begaf. Mourinho wilde verhaal halen, maar de Portugees stuitte op onbegrip en geïrriteerde reacties van de spelers City. Het leidde tot een flink opstootje.|



Vooral doelman Ederson was als door een adder gebeten toen Mourinho de kleedkamer binnenkwam. Volgens verscheidende kranten kregen de twee het flink aan de stok, waarbij Mourinho zou zijn bespuugd, overgoten met melk én een plastic flesje naar zijn hoofd geslingerd hebben gekregen. Volgens The Guardian moesten politieagenten en stewards eraan te pas komen om zo'n twintig spelers en stafleden van United en City uit elkaar te halen. Mikel Arteta, een van de assistenten van manager Pep Guardiola bij City, liep in het tumult een bloedende wond bij zijn wenkbrauw op.



Het opstootje in de kleedkamer had veel weg van de beruchte Battle of the Buffet, een flink opstootje in 2004 ná Manchester United - Arsenal (2-0). Daarbij gooide Cesc Fàbregas na de nederlaag op Old Trafford een pizzapunt naar het hoofd van Sir Alex Ferguson.



Bekijk hieronder de samenvatting van de Manchester Derby!