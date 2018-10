Mourinho krijgt geen straf voor uitbarsting tegen Chelsea

De FA heeft Marco Ianni, de assistent-trainer van Chelsea, wel in staat van beschuldiging gesteld na diens wangedrag. Volgens de woordvoerder van de FA heeft het gedrag van de Italiaan aanleiding gegeven tot onbehoorlijk gedrag. Ianni kan tot en met donderdag reageren op de aanklacht.



De assistent daagde Mourinho uit na de late gelijkmaker van Chelsea, waarop de Portugees zijn zelfbeheersing verloor. De United-coach kon nog net in bedwang worden gehouden. Maurizio Sarri, hoofdtrainer van Chelsea, had al tegen Mourinho aangegeven dat hij intern actie had ondernomen.