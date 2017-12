Mourinho moet weer eens op het matje komen bij FA

Zo werd Independiente de opvolger van Chapecoense

12:09 De Argentijnse voetbalclub Independiente heeft voor de tweede keer de Copa Sudamericana gewonnen, de Zuid-Amerikaanse variant van de Europa League. In de return van de finale dwong de club uit Avellaneda, in de buurt van hoofdstad Buenos Aires, een 1-1 gelijkspel af op bezoek bij het Braziliaanse Flamengo. Dat was voldoende voor de titel na de overwinning van 2-1 in de thuiswedstrijd. Independiente nam de titel over van Chapecoense, dat vorig jaar na de vliegramp in Colombia tot winnaar was uitgeroepen.