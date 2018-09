Mourinho over terugkeer Memphis: Iedereen houdt van hem

Mourinho zei bij een persconferentie Memphis ‘een potentieel goede speler’ te vinden. ,,Ik denk dat Van Gaal en Manchester United er goed aan hebben gedaan om hem te kopen. Hij deed het goed op het WK 2014 en ook in de Nederlandse competitie, al is dat een ander niveau dan de Premier League. Hij slaagde in die 18 maanden niet in Manchester, maar hij is nog heel jong.’’



Lyon nam Memphis Depay in januari vorig jaar voor 18 miljoen euro over van ManUnited, dat drie jaar geleden in totaal 30,5 miljoen euro betaalde aan PSV.