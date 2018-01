Mourinho tekent bij op Old Trafford

Vicevoorzitter Ed Woodward toonde zich op de site van de Red Devils verheugd met het langere verblijf van Mourinho in Manchester. ,,José heeft hier al veel bereikt. Ik ben erg blij dat hij langer wil blijven. Zijn aanpak is voortreffelijk en slaat aan. Ik ben ervan overtuigd dat hij ons naar veel successen leidt.'' Mourinho: ,,Ik wil directeur Ed Woodward en de eigenaren van Manchester United bedanken voor de erkenning van mijn werk en toewijding. Ik ben blij dat ze er vertrouwen in hebben dat ik de juiste manager ben voor de nabije toekomst voor deze geweldige club. We hebben, met het willen winnen van drie prijzen in één seizoen, hoge eisen gesteld. Maar dat is de norm die ik stel bij de clubs waar ik werk.'' De 54-jarige Mourinho is bezig aan zijn tweede seizoen bij Manchester United. Anderhalf jaar terug volgde hij de ontslagen Louis van Gaal op. Mourinho won in zijn eerste seizoen twee prijzen, de League Cup en de Europa League. In de Engelse competitie kwam Manchester United niet verder dan de zesde plaats in de eindstand.

Door winst van de Europa League mocht de club dit seizoen toch meedoen aan de Champions League. Daarin speelt Manchester in februari in de achtste finales tegen Sevilla. In de competitie staat de topclub nu tweede, op 12 punten van Manchester City.



,,Ik wil directeur Ed Woodward en de eigenaren van Manchester United bedanken voor de erkenning van mijn werk en toewijding. Ik ben blij dat ze er vertrouwen in hebben dat ik de juiste manager ben voor de nabije toekomst voor deze geweldige club'', aldus Mourinho. ,,We hebben, met het willen winnen van drie prijzen in één seizoen, hoge eisen gesteld. Maar dat is de norm die ik stel bij de clubs waar ik werk.''



Mourinho werkte in de jaren negentig als assistent van Van Gaal bij FC Barcelona. Als hoofdcoach had de Portugees in het buitenland, naast Manchester United, Chelsea (in twee periodes), Internazionale en Real Madrid onder zijn hoede. Met FC Porto (2004) en Internazionale (2010) won Mourinho de Champions League.