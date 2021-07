Mourinho tempert torenhoge verwachtingen AS Roma-fans: ‘Deze club heeft niet veel gewonnen’

Copa América-rel: ‘Chili in verlegen­heid na seksfeest in coronabub­bel’

21 juni Enkele uren voor het derde duel in Copa América tegen Uruguay is het hommeles bij Chili. Ten minste zes internationals zouden in de nacht van vrijdag op zaterdag, na de zege op Bolivia (1-0) prostituees hebben uitgenodigd in het spelershotel in Porte Alegre.