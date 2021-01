Mourinho verdedigt doelpuntendroogte Bergwijn: ‘Goals gaan vallen als zijn fitheid verbetert’

Ook gisteren in de 3-0 gewonnen wedstrijd tegen Leeds United waren het Kane en Son die excelleerden voor Spurs. Het duo maakte dit seizoen liefst 22 van de 29 doelpunten in de Premier League. Bergwijn speelde voor het eerst dit seizoen de volle negentig minuten mee, maar kwam wederom niet op het scorebord, terwijl hij daar wel wat kansen voor kreeg. Op social media wordt de doelpuntendroogte van de Amsterdamse aanvaller al vaker onder de loep genomen. Onder andere zijn schot op de paal in de topper tegen Liverpool wekte de nodige irritatie bij de achterban.



José Mourinho denkt dat de doelpuntendroogte vooral komt door de fysieke gesteldheid van Bergwijn, die op 29 januari vorig jaar voor 30 miljoen euro werd overgenomen van PSV. ,,Bergwijn heeft al een tijd last van fysieke problemen. Hij heeft problemen waardoor hij al langere tijd niet op hoge intensiteit kan trainen. Hij speelt al een tijd met pijn. Ik weet niet of je het kon zien, maar in de laatste tien minuten had hij last van zijn lies.”