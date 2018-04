Mühren: Ray Wilkins was de perfecte aanvoerder

Ook buiten het veld toonde Wilkins zich een aanvoerder. ,,Hij bekommerde zich over de nieuwkomers. Hoe vroeg me telkens naar mijn familie. Of we al een crèche voor de kinderen hadden gevonden. En of mijn vrouw het al naar haar zin had in de buurt. Dat maak je niet vaak mee in het voetbal hoor.”



Het contact verwaterde nadien. ,,Maar ik volgde altijd wel waar hij speelde. In Italië bij AC Milan en in Frankrijk bij Paris Saint-Germain. Nou, dan kan je wat, als je daar allemaal speelt. Een grootheid. Hij zal groots herdacht worden in Engeland. Die kunnen dat goed. Misschien zoiets als bij Bobby Robson. Daar klappen ze nu nog voor bij Ipswich Town, de andere Engelse club waar ik voor speelde. Ik hoop het ook, want dat verdient hij.”