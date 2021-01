Müller behoedt Bayern voor nieuwe misstap, recordgoal Lewandowski

De temperatuur lag in München onder het vriespunt. In de Beierse sneeuw leek de VAR de thuisploeg al vroeg in het zadel te helpen na een handsbal geconstateerd te hebben in het strafschopgebied, maar arbiter Christian Dingert had daar na het zien van de beelden andere ideeën over. Dus moest Robert Lewandowski nog even wachten op zijn 21ste Bundesliga-treffer van het seizoen, maar heel lang duurde dat niet. Amper een minuut nadat de wedstrijd werd hervat, stond het via de Pool alsnog 1-0. Daarmee schoot hij een record van Gerd Müller uit de boeken. Die scoorde 52 jaar geleden twintig keer in de eerste zestien wedstrijden van het seizoen.



Daarna begon Freiburg de thuisploeg meer partij te bieden, al had Bayern de zaakjes op één kans na achterin prima op orde. Het controleerde de wedstrijd, maar kreeg met het uitvallen van Serge Gnabry wel een tegenvaller te verwerken. Leroy Sané was halverwege de eerste helft zijn vervanger.