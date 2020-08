Na kampioen Club Brugge gaat ook nummer 2 AA Gent onderuit in eerste duel

Video Bayern vol vertrouwen naar Portugal: ‘We hoeven ons niet te verstoppen’

8:21 Bayern München stapt vandaag vol vertrouwen in het vliegtuig richting Portugal, waar de Champions League vanaf de kwartfinales wordt uitgespeeld. De Duitse kampioen boekte in de return tegen Chelsea de achttiende overwinning op rij in alle competities: 4-1. Bayern zette dit seizoen in de Champions League alle acht gespeelde wedstrijden in winst om, een clubrecord.