Na ‘misser van het jaar’ is uitgelachen Vranckx nu held in Mechelen

Valsheid in geschrifte? Onderzoek naar fraude bij Italiaanse inburge­ring Suárez: ‘Hij kan nog geen werkwoord vervoegen’

22 september De Italiaanse justitie onderzoekt mogelijke fraude bij de inburgeringscursus van Luis Suárez. De Uruguayaanse voetballer, bij Barcelona op een zijspoor geraakt, was in beeld bij Juventus. Het grote aantal niet-Europese spelers bij de Italiaanse club maakte een Italiaans paspoort en dus een inburgeringscursus noodzakelijk. De examinatoren van de voetballer sprongen, volgens het openbaar ministerie in Perugia, wel heel lichtvaardig om met de examenvoorwaarden.