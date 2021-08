Na Ronaldo ook geen Messi meer: La Liga snakt naar nieuwe sterren (zoals Memphis Depay) die opstaan

Vijf Nederlanders

De Spaanse competitie heeft wel eens meer Nederlanders gehuisvest. Vorig seizoen speelde Bobby Adekanye nog drie wedstrijden namens Cádiz in La Liga, maar na zijn vertrek naar ADO Den Haag bleven er met Frenkie de Jong (FC Barcelona), Luuk de Jong, Karim Rekik (beiden Sevilla) en Jasper Cillessen nog maar vier Nederlanders over in de Spaanse competitie. Zij krijgen dit seizoen uiteraard gezelschap van Memphis Depay, die op tijd speelgerechtigd is.

Van dat viertal speelde Frenkie de Jong vorig seizoen in 37 van de 38 wedstrijden mee. Hij miste dus maar één wedstrijd (door een schorsing), maar de vraag is of de Nederlandse middenvelder morgen mee kan doen als FC Barcelona de competitie in eigen huis begint tegen Real Sociedad. De Jong liep in de voorbereiding namelijk een verrekking op in zijn rechterbeen. Coach Ronald Koeman kan in elk geval wel een beroep doen op de topfitte Memphis Depay, die in vier oefenwedstrijden drie keer trefzeker was.



Naamgenoot Luuk de Jong deed vorig seizoen, voornamelijk als invaller, in 34 wedstrijden mee, maar ook rondom de Nederlandse Sevilla-spits hangen allerlei vraagtekens. Hij moest het EK vroegtijdig staken wegens een knieblessure en waarschijnlijk komt het thuisduel van zondag met Rayo Vallecano te vroeg voor de Nederlander. Maar de vraag is vooral ook of Luuk de Jong zijn wedstrijden überhaupt nog voor het Sevilla van onder anderen Karim Rekik speelt. PSV wil De Jong namelijk terug naar de eredivisie halen. Besiktas wil De Jong ook inlijven, maar die optie is inmiddels geschrapt door de spits. De Jong wil in principe in Sevilla blijven, maar áls hij dan toch moet vertrekken, dan alleen terug naar Eindhoven.

Cillessen heeft het label van pechvogel inmiddels wel zeer stevig aan hem kleven. Vorig seizoen kwam hij door blessureleed niet verder dan tien wedstrijden voor Valencia in La Liga. Aan het einde van het seizoen was hij weer fit en dacht hij het Oranje-doel te verdedigen op het EK, maar een positieve coronatest gooide roet in het eten. Bondscoach Frank de Boer had geen zin om op de Valencia-doelman te wachten en wipte Cillessen buiten de selectie. En raad eens? Ook de competitiestart van gisteravond moest de Nederlandse doelman aan zich voorbij laten gaan. Coach José Bordalás (voormalig coach van Getafe, vanavond de tegenstander, red.) leek voor de Nederlander te kiezen, maar in de voorbereiding liep de voormalig doelman van NEC, Ajax en FC Barcelona een spierblessure op...

Toptransfers

Om iets over de Spaanse transferzomer te zeggen, kijken we eerst even naar de vijf duurste aankopen van Spaanse clubs in de huidige transferperiode:



Top 5 - Duurste aankopen:

1. Rodrigo de Paul (voor 35 miljoen van Udinese naar Atlético Madrid)

2. Juan Foyth (voor 15 miljoen van Tottenham Hotspur naar Villarreal)

3. Boulaye Dia (voor 12 miljoen van Stade Reims naar Villarreal)

4. Emerson Royal (voor 9 miljoen van Real Betis naar FC Barcelona)

5. Ante Budimir (voor 8 miljoen van Real Mallorca naar Osasuna)



Het is wel duidelijk: de Spaanse clubs kunnen in tegenstelling tot de Engelse clubs geen grote bedragen meer neertellen. Niet voor niets moest Lionel Messi noodgedwongen vertrekken bij FC Barcelona en moest Gerard Piqué salaris inleveren om Memphis speelgerechtigd te krijgen.



Nee, de Spaanse clubs zochten deze zomer vooral naar transfervrije opties. Dát is in enkele gevallen dan weer wel gelukt. Zo haalde Real Madrid David Alaba op bij Bayern München, maakte Erik Lamela transfervrij de overstap van Tottenham Hotspur naar Sevilla en pikte FC Barcelona naast Memphis ook Eric García en Sergio Agüero allebei op bij Manchester City. Aan Agüero heeft Koeman voorlopig echter niets. De Argentijn is tien weken uit de roulatie.

Kampioensstrijd

,,We hebben een team om elke prijs te winnen", zei Frenkie de Jong onlangs. Hij stelde immers dat het tweede seizoen onder een nieuwe trainer (Koeman) altijd beter gaat. Dat was echter voordat bekend was dat hij geen teamgenoot meer zou zijn van Messi. Maar wat kan FC Barcelona zonder Messi? De man die de afgelopen vijf seizoenen topscorer van de Spaanse competitie werd. Staat Memphis op als nieuwe superster van de Catalaanse formatie?



Vorig seizoen eindigde Atlético Madrid zeven punten boven Barça en twee punten boven Real Madrid. Qua selectie zijn er weinig wijzigingen bij het Atlético van coach Diego Simeone en er is dus weinig reden om aan te nemen dat Atlético dit seizoen als een pudding in elkaar zakt. Krijgen de Rojiblancos het weer voor elkaar om de concurrentie af te troeven?



Of lukt het Real Madrid na het vertrek van coach Zinedine Zidane weer om kampioen te worden? Carlo Ancelotti won tussen 2013 en 2015 al de Champions League, de Europese supercup, de wereldbeker én de Copa del Rey met Real Madrid, maar het lukte de Italiaan niet om kampioen te worden met de Koninklijke. Dit seizoen wel? Dat moet dan wel gebeuren zonder Raphaël Varana en Sergio Ramos, de captain die naar Paris Saint-Germain vertrok.

Televisie

Waar er met veel uitzendrechten werd geschoven dit jaar, daar blijven de uitzendrechten van La Liga tot medio 2024 gewoon bij Ziggo Sport.

