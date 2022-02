Na Schalke stopt ook UEFA met Gazprom als sponsor

De deal met Schalke liep nog tot 2025 en leverde de voetbalclub zo’n 9 miljoen euro per jaar op. Schalke 04 speelde zaterdag op bezoek bij Karlsruher SC (1-1) al met een shirt waarop de clubnaam over de sponsornaam was geplakt. De club uit Gelsenkirchen staat momenteel op de vijfde plaats op het tweede niveau van Duitsland, maar de verschillen bovenin zijn bijzonder klein. De bovenste twee clubs promoveren rechtstreeks, de nummer drie speelt play-offs tegen de nummer zestien uit de Bundesliga.



,,Deze beslissing heeft geen invloed op de financiële mogelijkheden van de club. De leiding van de club heeft er alle vertrouwen in dat er in de nabije toekomst een nieuwe partner kan worden gepresenteerd", schrijft de club in het statement.