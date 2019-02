Nantes eert overleden Sala en trekt zijn rugnummer 9 terug

Cardiff City houdt Sala altijd in gedachten

8:05 Hij speelde nooit voor Cardiff City, maar toch zal Emiliano Sala voor altijd in de gedachten blijven van iedereen die betrokken is bij de club uit Wales. ,,We bieden ons meest oprechte medeleven en condoleances aan aan de familie van Emiliano’', staat in een korte verklaring op de website van Cardiff City. ,,Hij en David zullen voor altijd in onze gedachten zijn.’'