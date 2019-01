Napoli, Internazionale en Fiorentina door in Coppa Italia

Video Ceballos helpt Real Madrid aan zege op oude club Betis

23:01 Real Madrid heeft in het Estadio Benito Villamarín in Sevilla een 1-2 overwinning geboekt op Real Betis. Het was invaller Dani Ceballos die zijn oude club pijn deed met een rake vrije trap in de 88ste minuut. Door de zege klom Real Madrid naar de vierde plaats in La Liga.