Napoli klopt Rangers ondanks twee gemiste strafschoppen en pakt volle buit in poule Ajax

PSG-coach heeft goede hoop dat kou uit de lucht is tussen Neymar en Kylian Mbappé

Christophe Galtier zegt zich geen zorgen te maken over de verstandhouding tussen zijn twee sterspelers Neymar en Kylian Mbappé. ,,Hun verstandhouding is erg goed", stelde de trainer van Paris Saint-Germain tijdens een persconferentie in aanloop naar het competitieduel tegen Stade Brest.

10 september