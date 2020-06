Napoli moeizaam langs Hellas, doelpunten Milik en invaller Lozano

Hellas Verona kreeg de meeste kansen in de eerste helft en zelfs een enorme via Valerio Verre maar hij miste van dicht bij. In plaats van de bal te koppen, wilde hij scoren met de borst. Zijn poging ging naast, terwijl doelman David Ospina al was verschalkt. Tien minuten voor rust was het wel raak, voor Napoli. Arek Milik scoorde met het hoofd uit een hoekschop van Matteo Politano, maakte zijn tiende van het seizoen en zette Napoli op voorsprong.

Enkele minuten later had hij na een wereldpass van Lorenzo Insigne nog de 0-3 op zijn schoen. Maar de Mexicaan schoof de bal naast de verkeerde kant van de paal. Zo won de ploeg van Gennaro Gattuso in Verona en nam het de zesde plaats over van AC Milan. Door winst in de bekerfinale is Napoli al geplaatst voor de groepsfase van de Europa League.