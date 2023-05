Napoli moet weer wachten op kampioenfeestje na zege Lazio, De Roon scoort voor Atalanta

Als Lazio vanavond gelijk had gespeeld of had verloren van Sassuolo, dan was Napoli voor de derde keer in de clubhistorie landskampioen. Maar al binnen een kwartier pakte de Romeinse thuisploeg de voorsprong. Nadat Ciro Immobile nog een goal afgekeurd zag worden door de VAR was het na veertien minuten Felipe Anderson die alsnog voor de 1-0 zorgde.