Napoli slaagt er maar niet in om het tij te keren

Napoli, zonder onder andere de geblesseerde Dries Mertens, keek al na 26 minuten tegen een achterstand aan. Federico Chiesa zette de bezoekers met een punter op voorsprong, waarna de net ingevallen Dusan Vlahovic in de 74ste minuut met een mooi afstandsschot voor de beslissing zorgde. In twintig competitiewedstrijden verzamelde Napoli slechts 24 punten. Dat is slechts de helft van het aantal punten dat koploper Juventus verzamelde. Fiorentina klimt door de overwinning van de zestiende naar de dertiende plek in de Serie A, één plaats onder Napoli.

Champions League

Vorig seizoen werd Napoli nog tweede in de Serie A, achter Juventus. In de Champions League gaat het de club uit Napels dit seizoen vooralsnog wel goed af. De Italianen werden tweede in de groep, achter titelhouder Liverpool. In de achtste finales is FC Barcelona de tegenstander.



Zondag komen Juventus en Internazionale in actie. Koploper Juventus speelt thuis tegen Parma, achtervolger Inter wacht de uitwedstrijd tegen Lecce.