Napoli trekt Europese topvorm door in Serie A met winst bij Lecce

Napoli leidde na de eerste helft al met 2-0, dankzij treffers van Fernando Llorente en Lorenzo Insigne. Na de rust bracht Fabián Ruiz de derde treffer van de bezoekers op zijn naam. In de 61e minuut haalde Marco Mancosu namens de thuisclub de nul van het scorebord voordat Llorente opnieuw tot scoren kwam.



Bij Napoli fungeerde Hirving Lozano (ex-PSV) in de slotfase als invaller. De Belgische smaakmaker Dries Mertens bleef op de bank. Napoli kwam op negen punten, drie minder dan koploper Internazionale.



Bologna verspeelde voor eigen publiek tegen AS Roma de ongeslagen status: 1-2. Diep in de extra tijd besliste Edin Dzeko de wedstrijd. Bij Bologna waren Stefano Denswil en Mitchell Dijks basisspelers. Jerdy Schouten bleef op de bank. Dijks werd in de rust gewisseld. Bij AS Roma ging Justin Kluivert in de 51e minuut naar de kant.