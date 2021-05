Napoli verdringt Juventus weer van Champions League-plek, Milan laat punten liggen

Milaan strijdt nog met Napoli en Juventus om twee tickets voor de Champions League. Atalanta is daar na de 4-3-zege bij Genoa, net als kampioen Inter, al zeker van. Als Milan had gewonnen van Cagliari, had Juventus alleen nog in punten gelijk kunnen komen, maar in de serie A telt het onderling resultaat en dat is in het voordeel van de Milanezen.