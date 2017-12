Napoli vergeet koppositie over te nemen in Serie A

Napoli, dat woensdag met 2-1 verloor van Feyenoord en vorige week al met 0-1 verloor van Juventus door een doelpunt van oud-speler Gonzalo Higuaín, draaide ook tegen Fiorentina stroef. De aanval van de nummer twee in de Serie A, met Mertens, José Callejon en Piotr Zielinski, kon voor weinig gevaar zorgen bij de tegenstander uit Florence.



Zeker in de eerste helft stond Napoli onder druk en mocht de ploeg van trainer Maurizio Sarri blij zijn dat het 0-0 stond na 45 minuten. Na de pauze kwam de ploeg beter in de wedstrijd, maar ondanks goede kansen voor Marek Hamsik (twee keer), Mertens en Zielinski werd er niet gescoord in het Stadio San Paolo.



Door het puntverlies blijft Napoli tweede in de Serie A met 39 punten na 16 duels, één punt meer dan Juventus. AS Roma staat vierde met 35 punten, maar de club uit de hoofdstad heeft één duel minder gespeeld.