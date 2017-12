Napoli wipt over Inter heen na zege op Torino

Titelprolongatie Ronaldo schiet Real naar wereldbeker voor clubs

19:50 Real Madrid heeft de wereldbeker voor clubteams geprolongeerd door met 1-0 het Braziliaanse Gremio te verslaan. Uiteraard was Cristiano Ronaldo de grote man in het Sjeik Zayidstadion in Abu Dhabi; hij maakte de enige goal uit een vrije trap.