Nathan Aké zet indrukwekkende vorm voort bij Manchester City: ‘Met deze club kan je alles winnen’

Met video Belgische club zet voetballer die met auto in sporthal vloog op non-ac­tief

De Belgische voetbalclub OH Leuven heeft middenvelder Sofian Kiyine voor onbepaalde tijd geschorst. De 25-jarige Belg veroorzaakte eind vorige week een nogal opzienbarend ongeval in Flémalle, in de provincie Luik. Kiyine reed met zijn auto zo hard over een rotonde dat hij werd gelanceerd. De auto vloog dwars door de gevel van een sporthal langs de weg.