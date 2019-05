‘Navas krijgt slecht nieuws en moet weg bij Real Madrid’

Neuer onzeker voor laatste duel met Eintracht Frankfurt

16:04 Bayern München moet het in de laatste wedstrijd van het seizoen wellicht ook zonder aanvoerder en doelman Manuel Neuer doen. De keeper raakte op 14 april geblesseerd aan een kuit en is sceptisch over zijn inzetbaarheid in de thuiswedstrijd tegen Eintracht Frankfurt van aanstaande zaterdag.