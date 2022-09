Nederland houdt coëfficiëntenconcurrent Portugal op afstand, Frankrijk loopt uit

AD Voetbalpod­cast | ‘PSV zit echt in een wak en hoeft kennelijk niet kampioen te worden’

Het avondje Europa en Conference League voetbal was niet om over naar huis te schrijven voor de Nederlandse ploegen. PSV speelde met 1-1 gelijk tegen Bodø/Glimt. Feyenoord verloor met 4-2 van Lazio Roma. Alleen AZ pakte drie punten tegen Dnipro. In de AD Voetbalpodcast blikt Etienne Verhoeff terug op die duels met Rik Elfrink.

