Nederlander Chong (18) talent van het jaar bij Manchester United

Fotoserie Sa­lah-gek­te in Caïro

1 mei Niet Lionel Messi, niet Cristiano Ronaldo en niet Harry Kane, maar Mohamed Salah is deze weken de meest bewierookte en bejubelde voetballer van deze aarde. De aanvaller van Liverpool scoorde dit seizoen al 43 keer en brengt fans van over de hele wereld in vervoering met zijn acties en goals. Bovenal in Egypte, zijn geboorteland. Daar is Mohamed Salah op elke hoek van de straat. Klik op een van de beelden om deze te vergroten en er doorheen te bladeren.