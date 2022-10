Nederlander Summerville beleeft droomavond met winnende treffer op Anfield

Wout Weghorst maakt snelste treffer van seizoen in Turkse competitie

Wout Weghorst heeft vanavond het snelste doelpunt van het seizoen gemaakt in de Turkse competitie. De spits scoorde in de uitwedstrijd tegen Hatayspor al na 31 seconden. Veel plezier had hij er uiteindelijk niet van, want zijn club Besiktas verloor met 2-1.

24 oktober