Nederlanders in jongste Liverpool-elftal ooit tijdens FA Cup-duel

Voor beide verdedigers is dit een mooie kans om zich te laten zien aan het grote publiek in Engeland. Ze zijn allebei pas sinds kort achttien jaar maar trainen al vaak mee met het eerste team. Van den Berg zit sinds deze zomer bij de Reds , Hoever speelt al vanaf 2018 voor de nummer 1 van de Premier League. Ze hebben beide al wel eerder voor het eerste team gespeeld.

Curtis Jones

Het duel tegen Shrewsbury Town FC staat ook in het teken van twee records. Het Liverpool-team van vanavond is met een gemiddelde leeftijd van 19 jaar en 102 dagen het jongste Liverpool ooit. Dit record pakken ze af van het team dat twee maanden geleden in de strijd om de League Cup tegen Aston Villa binnen de lijnen kwam. Omdat het alleen maar jonge spelers zijn die in actie komen is er ook een record voor de aanvoerder. Curtis Jones, een jongen uit de eigen opleiding, draagt vanavond de band. Hij wordt hiermee de jongste speler ooit die de Reds aanvoert in een officieel duel. De net negentien geworden middenvelder wordt de laatste tijd al vaker bij het eerste team betrokken door Klopp. Nu mag hij, als jongen uit Liverpool, de ploeg leiden.