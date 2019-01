Nederlands toptalent Chong debuteert met bekersucces bij Manchester United

Manchester United blijft goed bezig onder Ole Gunnar Solskjaer. Dankzij een 2-0 zege op Reading schaarden The Red Devils zich vanmiddag vrij eenvoudig bij de laatste 32 van het toernooi om de FA Cup. Er was een invalbeurt voor het Nederlandse toptalent Tahith Chong , die daarmee zijn officiële debuut maakte.

Het duurde tegen de nummer 23 van het tweede Engelse niveau een goed halfuur voordat Manchester United de ban brak. Juan Mata werd onderuitgehaald in het strafschopgebied, waarna de videoscheidsrechter (die in het Engelse bekertoernooi wél wordt gebruikt) besloot een penalty toe te kennen. Die werd door Mata zelf feilloos benut.

Lees ook PREMIUM Let op! Dit zevental gaat de hemel bestormen in 2019 Lees meer

Reading voetbalde eigenlijk prima mee in de eerste helft, maar kreeg op slag van rust het deksel op de neus. Op de counter mocht Romelu Lukaku er na een prachtpass van Alexis Sánchez vandoor, hij omspeelde de doelman en schoof simpel de 2-0 binnen.

Na een uur liet Solskjaer vervolgens ex-Feyenoorder Chong opdraven, hij mocht invallen voor Mata en kreeg bij zijn entree direct een luid applaus. Van de negentienjarige vleugelspits wordt veel verwacht in Manchester. Hij liet zien geen zenuwen te hebben en toonde zich een paar keer (één keer met een onhandige overtreding waarvoor hij geel kreeg) maar kon aan de stand niets meer veranderen: het bleef 2-0.

Zo zet caretaker-manager Solskjaer zijn goede start door. Sinds hij op Old Trafford het stokje overnam van de ontslagen José Mourinho won hij in competitieverband vier keer op rij, nu is er dus ook succes in het bekertoernooi.

Het duel tussen Premier League-collega's AFC Bournemouth en Brighton & Hove Albion had een bescheiden Nederlands tintje. Bij de thuisploeg begon Nathan Aké op de bank, bij de bezoekers kreeg ook Davy Pröpper geen basisplek, maar Jürgen Locadia mocht wél starten namens Brighton.

En dat betaalde zich na een halfuur al uit. De ex-PSV’er die in twee van de laatste drie competitiewedstrijden trefzeker was, leverde nu een assist af op Anthony Knockaert: 0-1. Nauwelijks een minuut later verdubbelde Yves Bissouma die voorsprong. Marc Pugh deed kort na rust nog wel iets terug namens de thuisploeg, maar even later bepaalde Florin Andone de eindstand op 1-3.

Volledig scherm Jürgen Locadia namens Brighton, tegen Bournemouth. © AP

Kieftenbeld, Pieters en BMI

Bij Premier League-club West Ham United staan geen Nederlanders onder contract, maar bij Birmingham City uit het Championship wél. Voormalig FC Groningen-aanvoerder Maikel Kieftenbeld kreeg in het bekerduel tussen die twee ploegen zelfs een basisplek, maar zijn ploeg stond halverwege met 1-0 achter door een zeer vroege goal van Marko Arnautovic (ex-FC Twente). In extremis gooide Andy Carroll de wedstrijd in het slot met zijn 2-0.

Met Bruno Martins Indi én Erik Pieters in de basis moest Stoke City op visite bij Shrewsbury Town, een bezoekje dat niet vlekkeloos verliep. De thuisploeg kwam op slag van rust op 1-0 door een pingel van Oliver Norburn, pas twaalf minuten voor tijd sleepte invaller Peter Crouch een gelijkspel (en daarmee een replay) uit het vuur.