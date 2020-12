Nederlandse keeper komt als spits binnen de lijnen in de 2. Bundesliga dankzij corona-uitbraak

Video McTominay breekt record met 2 treffers in eerste 3 minuten

18:25 Scott McTominay heeft in de Premier League een record gebroken. De 24-jarige middenvelder van Manchester United kwam in de thuiswedstrijd tegen Leeds United twee keer tot scoren in de eerste 3 minuten van het duel. Nooit eerder lukte het een speler in de Premier League om sneller twee doelpunten te maken.