Nederlandse vleugjes op EK: De spits van Italië zat in Zwolle vooral bij McDonald's en veel PSV-historie

Groep A:

Naast de selectie en de staf van Jong Oranje is er nog een speler in poule A die het Nederlandse voetbal inmiddels aardig kent. De sinds 2019 voor Heracles actieve Adrian Szöke is op het EK de spits van Jong Hongarije. De geboren Serviër beleeft in Almelo niet zijn beste seizoen. Szöke was eenmaal trefzeker in achttien eredivisieduels. Dinsdag treft hij Jong Oranje in Székesfehérvár. Daar komt hij in Peter Reekers, die zowel bij Heracles als bij de Nederlandse beloften als assistent-coach fungeert, een goede bekende tegen.



Bij de andere groepsrivalen zijn er nauwelijks dwarsverbanden te vinden, al zal Jordan Teze zich één Duitser nog goed kunnen heugen. De PSV-verdediger liet zich in een interland tegen Duitsland onder 20 in oktober 2018 van zijn slechtste kant zien door op tegenstander Salih Özcan te spugen. De Duitse pers sprak er schande van en maakte de vergelijking met Frank Rijkaard die op het WK in 1990 een klodder speeksel in de richting van Rudi Völler spuwde. Of Teze en Özcan in de groepskraker opnieuw duels uit zullen vechten, valt te bezien. Özcan fungeerde tegen Jong Hongarije als invaller, terwijl Teze vanavond mogelijk plaatsmaakt voor de herstelde Sven Botman.