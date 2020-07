Negende titel op rij voor Juventus, maar zeker niet de mooiste

Vanavond tegen SampdoriaJuventus is wéér kampioen van Italië, maar de ploeg van Maurizio Sarri morste de laatste tijd veel punten. De suprematie in Italië staat buiten kijf, maar is de negende achtereenvolgende titel de minste in de serie?

Weinig punten

Cijfermatig komt het aanstaande kampioenschap van seizoen 2019/2020 bepaald niet op de meest prominente plek in de rijkgevulde prijzenkast van Juventus. De club uit Turijn behaalde tot nu toe 83 punten na 36 duels. De titels van de Oude Dame werden de afgelopen vier jaar altijd opgesierd met minstens negentig punten. In het seizoen 2013/2014 spande Juventus de kroon met liefst 102 punten. Dat waren er liefst zeventien meer dan eerste achtervolger AS Roma.

Volledig scherm Spelers van Juve vieren wéér een titel. © EPA

Concurrentie dichtbij

Die straatlengte voorsprong is er dit jaar niet. Nooit geweest ook. Zowel Internazionale, Atalanta en Lazio kwamen dit seizoen aardig dichtbij de ploeg van oefenmeester Maurizio Sarri. Vooral Lazio en Internazionale deden Turijn voor de coronaperiode sidderen. Begin februari stond Inter op doelsaldo zelfs even voor op Juventus en werd de verwachting gewekt dat Italië voor het eerst sinds 2011 eindelijk weer een andere kampioen dan Juventus zou krijgen.



Inter haakte vooral af door eigen falen, maar het relatief verrassende Lazio naderde de recordkampioen in de weken daarna nog tot op een punt. Pas met de hervatting van het seizoen in juni stelden Ronaldo en co orde op zaken. Bibberen is in die negen jaar overigens niet uniek. Ook in 2018 was de titelstrijd lang spannend, toen Napoli vier punten onder de 95 van Juventus eindigde.

Eindelijk weer een topscorer?

Van het fraaie Maurizio Sarri-voetbal dat Napoli tussen 2015 en 2018 speelde, is het dit jaar niet gekomen bij het sterrenensemble uit Turijn. Waar zijn spelers bij Napoli één geheel vormden, is het bij Juventus vaak meer wachten op de ingevingen van Paulo Dybala of de goals van Cristiano Ronaldo.

Volledig scherm Alessandro Del Piero juicht na een van zijn 290 goals voor Juventus. © AP De 35-jarige Portugees staat nu op 31 treffers, drie minder dan Lazio-spits Ciro Immobile. Voormalig Juventus-sterspeler Michel Platini werd van 1983 tot 1985 drie keer op rij topscorer van Italië, maar sindsdien leverde de Italiaanse recordkampioen uit Turijn nog maar twee keer de topscorer af in de Serie A. David Trezeguet moest de titel van Capocannoniere in 2000/2001 zelfs nog delen met Dario Hübner, die dat seizoen 24 keer scoorde namens Piacenza. Juventus-clubicoon Alessandro Del Piero werd in 2008 topscorer met 21 treffers.

Veel tegengoals

Na de betrekkelijk saaie maar effectieve jaren onder succestrainer Massimiliano Allegri wilde men in het Allianz-stadion dit seizoen toch vooral meer spektakel zien. De Argentijnse aanvaller Pauo Dybala leefde weer op, maar de komst van Sarri leidde niet tot veel meer doelpunten in Turijn. De 75 goals zijn er liefst 23 minder dan Atalanta, dat met aanvallend voetbal de harten verovert van vele voetbalfans in Italië en de rest van Europa.

De overgang van Allegri naar Sarri leidden wel tot veel meer tegendoelpunten. Hoewel verdediger Matthijs de Ligt de laatste maanden steeds meer complimenten krijgt, kreeg Juve in de afgelopen acht seizoenen nooit zoveel goals tegen als in dit seizoen. Het waren er alleen al twaalf in de laatste vijf duels. Juventus staat nu op 38 tegentreffers en dan moeten er nog drie duels gespeeld worden. Wat dat betreft mist Juve de geblesseerde rots in de branding Giorgio Chiellini misschien wel het meest. Nooit speelde de verdediger zo weinig wedstrijden voor Juventus als in dit seizoen, nadat hij in augustus al zijn kruisband afscheurde en nog altijd niet helemaal hersteld is.



Als Juventus in de laatste twee duels nog tegen een nederlaag aanloopt, dan heeft de club voor het eerst sinds 2011 meer dan vijf verliespartijen geleden in een seizoen.

Volledig scherm Federico Bernardeschi. © BSR Agency

Champions League als reddingsboei voor Sarri

Het kampioensfeest zal straks vermoedelijke summier gevierd worden en is lang niet genoeg om de baan van trainer Maurizo Sarri te garanderen, zeker omdat de onvrede de afgelopen weken af te lezen is van de gezichten van een aantal belangrijke spelers. Toch kan het nog een mooi seizoen worden voor Juventus, dat in 1996 de Champions League voor het laatst won en daarna nog sneuvelde in de finales tegen Borussia Dortmund (1997), Real Madrid (1998), AC Milan (2003), FC Barcelona (2015) en Real Madrid (2017). De Champions League dit seizoen winnen lijkt in de huidige vorm een utopie. Olympique Lyon wordt al een flinke horde, nadat de heenwedstrijd in Frankrijk op 26 februari met 1-0 verloren werd. Op vrijdag 7 augustus gaan Memphis Depay en zijn teamgenoten op bezoek in Turijn voor de return in de achtste finales. Juventus speelt daarna in de kwartfinale tegen Manchester City of Real Madrid.

Volledig scherm Matthijs de Ligt in actie tijdens Sassuolo - Juventus (3-3) op 15 juli. © AFP

Volledig scherm Juventus won de Champions League in 1996 voor het laatst, toen Ajax na strafschoppen werd verslagen in Stadio Olimpico in Rome. © Getty Images