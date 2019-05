Neres in Braziliaanse selectie voor Copa América

Volop beslissingen Er is volop leven na het eredivisie-ge­weld

15:27 Ben je een voetballiefhebber die in een zwart gat is gevallen nu de eredivisie is afgelopen? Nergens voor nodig. Niet alleen worden er in ons eigen land dit weekend nog de nodige play-offwedstrijden gespeeld, vooral over de landsgrenzen valt genoeg te genieten. Een overzicht.