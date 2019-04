Neville schaamt zich voor ‘ranzige’ nederlaag United

Solskjaer zei zich diep te schamen voor het verlies. ,,Vanaf het beginsignaal ging het fout bij ons. Ik wil hiervoor mijn excuses aan de fans aanbieden. Zij zijn de enige mensen die het clublogo vandaag mogen dragen met het hoofd omhoog. Wij mogen dat niet.’’



Volgens Solskjaer was Everton op alle fronten de betere ploeg. ,,Er zijn ontzettend veel dingen die verbeterd moeten worden bij ons. Talent alleen is niet voldoende. We zijn op dit moment ver verwijderd van het niveau waarop we willen zijn. Als je op deze manier verliest, dan weet iedereen dat er heel veel werk te doen valt. Dat zullen we gezamenlijk moeten doen. Deze club heeft vaker dieptepunten beleefd. We zullen met elkaar weer overeind moeten komen. Dat gaat enige tijd vergen, maar het zal gebeuren.’’