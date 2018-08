Neymar en Weah scoren voor PSG bij eerste competitiezege

Neymar scoorde al na tien minuten spelen op aangeven van het Franse talent Christopher Nkunku, die een uitstekende indruk maakte op de nieuwe trainer Thomas Tuchel in de voorbereiding op het seizoen. Op aangeven van Ángel Di María maakte Adrien Rabiot er na 35 minuten spelen 2-0 van voor de ploeg uit Parijs. Rabiot werd door de Franse bondscoach Didier Deschamps niet opgeroepen voor het WK, maar de begaafde linkspoot is op het middenveld bij Paris Saint-Germain nog altijd onomstreden. Deze zomer stond Rabiot opnieuw in de belangstelling van FC Barcelona, maar PSG lijkt niet van plan hem te verkopen.



In de 89ste minuut maakte Timothy Weah, die in de 82ste minuut was ingevallen voor Neymar, er ook nog 3-0 van. Weah, de achttienjarige zoon van voetballegende George Weah, toonde in de voorbereiding op dit seizoen ook al regelmatig zijn grote talent. Weah speelde al drie interlands voor de Verenigde Staten. Hij werd op 22 februari 2000 gebeuren in New York. Eind vorig seizoen speelde hij al drie keer mee in de Ligue 1, waarin hij vanavond voor het eerst scoorde.