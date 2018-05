Neymar meldt zich op trainingsveld Brazilië

De Braziliaanse ploeg belegt deze week een trainingskamp in eigen land ter voorbereiding op het WK voetbal dat op 14 juni begint. Neymar onderging begin maart een operatie nadat hij een middenvoetsbeentje had gebroken. Sindsdien wordt er druk gespeculeerd over zijn inzetbaarheid op dat toernooi.

Op het oog leek de Braziliaanse vedette redelijk fit, maar of hij speelklaar is bij het begin van het WK blijft onzeker. Mogelijk komt hij op 3 juni in een oefenduel met Kroatië in Liverpool al enkele minuten in actie. De Braziliaanse ploeg zet de voorbereiding vanaf zondag voort in Engeland.