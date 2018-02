Neymar mist CL-topper met Real Madrid

Neymar klapte gisteravond een kwartier voor tijd vol door zijn enkel bij een poging de bal te veroveren op Bouna Sarr. De Braziliaan verliet het veld per brancard. Paris Saint-Germain gaf nog niet aan hoe lang Neymar eruit ligt. Normaliter kost het herstel enkele weken de tijd.



Neymar, afgelopen zomer voor 222 miljoen euro overgekomen van FC Barcelona, is dit seizoen enorm belangrijk voor PSG. Hij scoorde liefst 19 keer in 20 duels.



PSG moet volgende week dinsdag in Parijs een 3-1 nederlaag wegpoetsen tegen Real Madrid. De Parijse club neemt het aanstaande woensdag in de kwartfinale van de Coupe De France wederom op tegen Olympique Marseille.