Neymar moet aanvoerdersband afstaan aan Alves

Hoewel de Braziliaanse bond niet meldde waarom Neymar nu als aanvoerder weer is vervangen door Dani Alves, lijkt het een gevolg van een aantal incidenten in de afgelopen tijd. De duurste voetballer ter wereld kwam een paar keer negatief in het nieuws. Na de verloren bekerfinale tegen Stade Rennes sloeg Neymar een toeschouwer die hem had geprovoceerd. Het leverde de Braziliaan een schorsing op van drie wedstrijden. De aanvaller was ook betrokken bij een verhitte ruzie in de kleedkamer van PSG.