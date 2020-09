Neymar na slaan in hete Classique: ‘Ik was het slachtoffer van racisme’

13 geel, 5 roodParis Saint-Germain heeft ook de tweede wedstrijd in de Ligue 1 verloren. Drie dagen na de 1-0 nederlaag bij RC Lens verloor de Franse titelverdediger gisteren met 0-1 van rivaal Olympique Marseille. Er vielen liefst dertien gele kaarten en vijf spelers moesten met rood van het veld, maar wel pas allemaal na een flink opstootje in de 95ste minuut.

Volledig scherm © REUTERS Frans international Florian Thauvin maakte in de 31ste minuut de winnende goal in het Parc des Princes, door bij de tweede paal een indraaiende vrije trap van Dimitri Payet binnen te tikken. De laatste keer dat Marseille in het Parc des Princes won was op 28 februari 2010, liefst 3218 dagen geleden. Hatem Ben Arfa, Lucho González en Benoît Cheyrou waren toen de doelpuntenmakers namens de club uit de Zuid-Franse havenstad.

Oranje-international Kevin Strootman viel in de 68ste minuut in en kreeg in de 91ste minuut ook een gele kaart, maar daarna werd het pas echt onvriendelijk in het Parc des Princes, waar 5000 toeschouwers op de tribunes zaten. Na minutenlang bekvechten tussen Neymar en de Spaanse verdediger Álvaro González sloeg de vlam echt in de pan, resulterend in een opstootje met een paar rake trappen en klappen. Layvin Kurzawa en Jordan Amavi konden met direct rood van het veld af na hun gevecht, de Argentijnse internationals Leandro Paredes en Darío Benedetto kregen hun tweede gele kaart voor het aanstichten van het opstootje.

‘Ik sloeg hem omdat hij een racist is’

Volledig scherm © REUTERS Daarna moest ook Neymar het veld nog verlaten. Hij had Álvaro González, die hem al de hele wedstrijd aan het uitdagen was, een tikje op zijn achterhoofd gegeven. Voor scheidsrechter Jérôme Brisard genoeg reden om de Braziliaanse sterspeler, net weer terug van zijn op Ibiza opgelopen coronabesmetting, nog van het veld te sturen vlak voor het eindsignaal. Brisard had de wedstrijd tussen de Franse rivalen geen moment in de hand en dat het dan uiteindelijk nog helemaal uit de hand liep was dan ook geen grote verrassing. ,,Ik sloeg hem omdat hij een racist is’, zei Neymar na de wedstrijd bij Téléfoot. Toen Neymar naar de kant liep na zijn rode kaart, meldde hij dit ook al bij de vierde official.

Olympique Marseille-coach André Villas-Boas werd na afloop ook gevraagd naar de vermeende racistische uitspraken: ,,Het zou een serieuze zaak zijn als dat is gebeurd, maar ik denk het niet en ik hoop het ook niet. Wat ik wel heb gezien is dat Di María naar Álvaro spuugde. Dat zijn dingen waar we snel van af moeten in de voetbalwereld.”

Navas, Icardi en Marquinhos nog niet beschikbaar

Naast Neymar waren ook de Argentijnen Ángel Di María en Leandro Paredes weer beschikbaar na hun coronabesmetting. Keylor Navas, Mauro Icardi en Marquinhos waren nog niet van de partij bij de ploeg van Thomas Tuchel, die afgelopen donderdag liefst zeven belangrijke spelers moest missen in Lens. Ook Kylian Mbappé, die vorige week pas positief werd getest na een interland met Frankrijk in Zweden, was nog niet beschikbaar. Mitchel Bakker bleef bij PSG de hele wedstrijd op de bank, Xavi Simons (17) zat in tegenstelling tot donderdag niet op de bank bij de verliezend finalist van de Champions League. Nieuwkomer Alessandro Florenzi, op huurbasis overgenomen van AS Roma, deed de hele wedstrijd mee bij de thuisploeg.

Volledig scherm © REUTERS

Paris Saint-Germain moet woensdagavond weer aan de bak, dan thuis tegen FC Metz. Die club staat ook nog op nul punten, net als Strasbourg en Dijon. Olympique Marseille staat na twee wedstrijden al op zes punten. Stade Rennes, AS Monaco en Lille gaan aan kop in de Franse competitie met zeven punten na drie gespeelde wedstrijden.

07' 🟨 Sakai11' 🟨 Neymar11' 🟨 Payet13' 🟨 Florenzi38' 🟨 Papa Gueye50' 🟨 González52' 🟨 Bernat61' 🟨 Lopez71' 🟨 Benedetto72' 🟨 Paredes74' 🟨 Di María91' 🟨 Strootman97' 🟥 Amavi97' 🟥 Kurzawa97' 🟥 Benedetto 97' 🟥 Paredes99' 🟥 Neymar

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Florian Thauvin juicht na zijn goal in de 31ste minuut.

Paris Saint-Germain's Italian midfielder Marco Verratti (L) vies for the ball with Marseille's French midfielder Dimitri Payet during the French L1 football match between Paris Saint-Germain (PSG) and Marseille (OM) at the Parc de Princes stadium in Paris on September 13, 2020.

