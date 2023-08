Neymar na transfer naar Al-Hilal opgeroepen voor Brazilië, Igor Paixão bij beloftenteam

De 31-jarige aanvaller uit São Paulo leek zich niet meer beschikbaar te willen stellen na het teleurstellende WK vorig jaar in Qatar. Brazilië werd uitgeschakeld in de kwartfinales. Neymar kon vanwege een blessure geen rol van betekenis spelen. Neymar staat nu op 77 treffers in de nationale ploeg, op gelijke hoogte met de op 29 december overleden Pelé. Neymar heeft met 124 interlands alleen de voormalige aanvallende backs Roberto Carlos (125 caps), Dani Alves (126 caps) en Cafu (142 caps) nog boven zich.

,,Ik heb onlangs met hem gesproken en hij zei dat hij heel graag voor Brazilië wil spelen en dat hij blij is met deze kans”, zei Diniz, die zijn eerste selectie bekend maakte na zijn aanstelling. ,,Het is lastig om een speler te vinden met zijn talenten.” Neymar verhuisde afgelopen week van Paris Saint-Germain naar Al-Hilal in de Saudi Pro League, waar hij minimaal 80 miljoen euro per jaar gaat verdienen.

,,Deze competitie is enorm aan het groeien’’, vertelt de Braziliaan op de clubkanalen van Al-Hilal. ,,Dit is de plek waar je nu wil zijn. Ik heb mooie tijden beleefd in Europa, maar ik heb me altijd willen uitdagen en stond altijd al open voor nieuwe avonturen. Al-Hilal is een gigantische club, de beste van Azië. Dit is voor mij de juiste club op het juiste moment.’’

De bondscoach heeft Lucas Paquetá niet geselecteerd. De speler van Conference League-winnaar West Ham United zou betrokken zijn bij een gokschandaal in Groot-Brittannië. ,,Ik veroordeel hem zeker niet, maar ik wil hem juist beschermen en wil hem de kansen geven om de situatie op te lossen.”

Lucas Paquetá vertrekt deze maand mogelijk nog naar Manchester City. Na het vertrek van Riyad Mahrez (Al-Ahli) en Ilkay Gündogan (FC Barcelona) en de blessure van Kevin De Bruyne kan Pep Guardiola de creativiteit van de 25-jarige linkspoot uit Rio de Janeiro goed gebruiken.

Igor Paixão opgeroepen voor Braziliaans beloftenteam

Igor Paixão is door bondscoach Ramon Menezes opgeroepen voor Brazilië onder 23. De rechtsbenige linksbuiten van Feyenoord mag zich op gaan maken voor twee oefenduels tegen Marokko op donderdag 7 en maandag 11 september in Fez.

De 23-jarige Paixão krijgt hiermee de kans om een plek in de olympische selectie van de Brazilianen te bemachtigen. Het voetbaltoernooi van de Olympische Spelen wordt volgend jaar gehouden in Frankrijk. Bij de vorige twee edities (2016 en 2020) wist Brazilië beide keren het goud te bemachtigen.