Neymar: ook met blessure op slecht moment 4000 euro per uur

VoetblessureHaalt Neymar het voor Paris Saint Germain cruciale Champions League duel in de achtste finale met Real Madrid dinsdag? Die vraag houdt Parijs in de greep nu berichten over de ernst van de blessure van de Braziliaanse sterspeler elkaar in rap tempo opvolgen én tegenspreken.

Door Ard Schouten

PSG-trainer Unai Emery zegt stellig dat zijn nummer tien niet onder het mes hoeft om diens gebroken middenvoetsbeentje te helen. Nog niet in elk geval, want alle opties worden bekeken nu om de sterspeler zo rap mogelijk fit te krijgen.

Feit is: ook voor elke minuut die hij niet speelt ontvangt hij 66 euro salaris, zo blijkt uit cijfers van Football Leaks. 4000 euro per uur, een ton per dag, drie miljoen per maand. Het zal, Nasser Al-Khelaifi, de puissant rijke eigenaar van Paris Saint Germain, een rotzorg zijn. Als hij dinsdag maar aan de aftrap staat, hoewel dat schier onmogelijk lijkt me een dergelijke voetblessure.

Volledig scherm Neymar en PSG-president Nasser Al-Khelaifi in meer gelukkige tijden. Bij het verjaardagsfeestje van de Braziliaanse ster, eerder deze maand. © AFP

Winnen van de Champions League

Als Neymar absent is, is het toch vooral sportief een hard gelag voor de Parijse koopclub. De Braziliaanse international werd immers voor 222 miljoen opgehaald bij FC Barcelona om dé ultieme droom van AL-Khelaifi – en met hem iedereen die Les Parisien een warm hart toedraagt – te verwezenlijken: het winnen van de Champions League.

Met Neymar erbij wordt het al een huzarenklus voor PSG om volgende week in eigen huis in de achtste finale de 3-1 uitnederlaag tegen Real Madrid weg te poetsen, maar zonder hem slinken de kansen helemaal aanzienlijk. Aanvankelijk was er nog hoop dat het ‘slechts’ om een klein scheurtje in zijn middenvoetsbeentje zou gaan, maar de kans blijft aanzienlijk dat hij toch echt onder het mes moet.

Volledig scherm Unai Emery hoopt dat Neymar dinsdag 'gewoon' inzetbaar is tegen Real Madrid. © AFP

In dat scenario is het zelfs de vraag of Neymar op tijd fit gaat zijn voor het WK in Rusland. Maar ook dat zal Al-Kelaifi een rotzorg zijn. Evenals het feit dat zijn ster misschien geen minuut meer in actie komt in de Franse competitie. In eigen land staat de Franse topclub immers al een straatlengte voor op de concurrenten: AS Monaco (14 punten), Olympique Marseille (16) en Olympique Lyon (21).

Volledig scherm In Brazilië leeft vooral de vraag of Neymar het WK in Rusland gaat halen of niet. © EPA

Doemscenario

Neymar, dit seizoen al goed voor 29 goals in 29 wedstrijden, was voor het laatst in 2013-14 langdurig uit de roulatie. Hij miste toen bij FC Barcelona tien duels door een enkelkwetsuur. De totale investering die PSG voor hem deed – met zoals gezegd Champions Laugue-winst als ultiem doel - was vijfhonderd miljoen euro. Als het doemscenario (uitschakeling CL) uitkomt, is het de vraag wat Al-Khelaifi gaat doen met zijn Braziliaanse troetelkind.

De geruchten dat de Koninklijke uit Madrid zijn volgende club gaat zijn, doen al maanden hardnekkig de ronde. Ook al zei de PSG-eigenaar er recent over dat het alléén onder één voorwaarde kan gebeuren: áls Neymar Real eerst hoogstpersoonlijk uit de CL knikkert. Maar of hij dinsdag überhaupt een poging kan wagen valt nog maar te bezien.